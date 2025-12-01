Tournoi régional de tennis de table Salle Omnisport Dominique Rocheteau Saint-Palais-sur-Mer

Tournoi régional de tennis de table

Salle Omnisport Dominique Rocheteau Rue des Ormeaux Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2025-12-20 09:00:00

fin : 2025-12-20 00:00:00

2025-12-20

Tournoi loisirs de tennis de table régional organisé par Atlantique Tennis de Table 17.

Salle Omnisport Dominique Rocheteau Rue des Ormeaux Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 90 25 76

Regional leisure table tennis tournament organized by Atlantique Tennis de Table 17.

Regionales Freizeit-Tischtennisturnier, organisiert von Atlantique Tennis de Table 17.

Torneo regionale di tennis da tavolo per il tempo libero organizzato da Atlantique Tennis de Table 17.

Torneo regional de tenis de mesa de ocio organizado por Atlantique Tennis de Table 17.

