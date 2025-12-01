Tournoi régional de tennis de table Salle Omnisport Dominique Rocheteau Saint-Palais-sur-Mer
Tournoi régional de tennis de table Salle Omnisport Dominique Rocheteau Saint-Palais-sur-Mer samedi 20 décembre 2025.
Tournoi régional de tennis de table
Salle Omnisport Dominique Rocheteau Rue des Ormeaux Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Début : 2025-12-20 09:00:00
fin : 2025-12-20 00:00:00
2025-12-20
Tournoi loisirs de tennis de table régional organisé par Atlantique Tennis de Table 17.
Salle Omnisport Dominique Rocheteau Rue des Ormeaux Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 90 25 76
English :
Regional leisure table tennis tournament organized by Atlantique Tennis de Table 17.
German :
Regionales Freizeit-Tischtennisturnier, organisiert von Atlantique Tennis de Table 17.
Italiano :
Torneo regionale di tennis da tavolo per il tempo libero organizzato da Atlantique Tennis de Table 17.
Espanol :
Torneo regional de tenis de mesa de ocio organizado por Atlantique Tennis de Table 17.
L’événement Tournoi régional de tennis de table Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-06 par Royan Atlantique