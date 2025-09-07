TOURNOI REGIONAL DE TENNIS DE TABLE avenue de la Charité Varzy
TOURNOI REGIONAL DE TENNIS DE TABLE avenue de la Charité Varzy dimanche 7 septembre 2025.
TOURNOI REGIONAL DE TENNIS DE TABLE
avenue de la Charité Salle polyvalente Varzy Nièvre
Tarif : 12 – 12 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 08:30:00
fin : 2025-09-07 17:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Tournoi régional officiel de tennis de table à la salle polyvalente de Varzy (n° d’homologation 2256/2025-R). Inscriptions et règlement avant le 6 septembre 12h (aucune inscription sur place) à A.S. Varzy Tennis de table. Infos au 07 50 87 94 58 jlet.bridiau@free.fr (M. Bridiau) 07 86 43 09 03 (M. Signolet) .
avenue de la Charité Salle polyvalente Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 87 94 58 jlet.bridiau@free.fr
English : TOURNOI REGIONAL DE TENNIS DE TABLE
German : TOURNOI REGIONAL DE TENNIS DE TABLE
Italiano :
Espanol :
L’événement TOURNOI REGIONAL DE TENNIS DE TABLE Varzy a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Clamecy Haut Nivernais