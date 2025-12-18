Tournoi Rocket League Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Tournoi Rocket League Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens mercredi 14 janvier 2026.

Tournoi Rocket League

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Début : 2026-01-14 14:00:00
fin : 2026-01-14 18:00:00

2026-01-14

Rejoignez l’arène !

Moteurs rugissants, buts spectaculaires, victoires mémorables.

Notre tournoi Rocket League vous attend pour des matchs explosifs où seuls les meilleurs triompheront.   .

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80  mediatheque@mairie-sens.fr

