Tournoi Roller Hockey Distille ton Puck Rue de la libération Pontarlier

Tournoi Roller Hockey Distille ton Puck

Rue de la libération Gymnase Léo Lagrange Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 20:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Organisé par Roller Skate Pontarlier.

Spectacle garanti à Pontarlier ! Le tournoi Distille ton Puck réunit des équipes de toute la France et de la Belgique pour des matchs de Roller Hockey électrisants. Vitesse, technique et adrénaline au programme ! Venez vibrer en tribune. Entrée libre, buvette et ambiance de feu ! .

Rue de la libération Gymnase Léo Lagrange Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 20 77 07 infositersp@gmail.com

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English : Tournoi Roller Hockey Distille ton Puck

L’événement Tournoi Roller Hockey Distille ton Puck Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS