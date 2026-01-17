Tournoi Roller Hockey Distille ton Puck Rue de la libération Pontarlier
Tournoi Roller Hockey Distille ton Puck Rue de la libération Pontarlier dimanche 26 avril 2026.
Tournoi Roller Hockey Distille ton Puck
Rue de la libération Gymnase Léo Lagrange Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 20:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Organisé par Roller Skate Pontarlier.
Spectacle garanti à Pontarlier ! Le tournoi Distille ton Puck réunit des équipes de toute la France et de la Belgique pour des matchs de Roller Hockey électrisants. Vitesse, technique et adrénaline au programme ! Venez vibrer en tribune. Entrée libre, buvette et ambiance de feu ! .
Rue de la libération Gymnase Léo Lagrange Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 20 77 07 infositersp@gmail.com
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English : Tournoi Roller Hockey Distille ton Puck
L’événement Tournoi Roller Hockey Distille ton Puck Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS