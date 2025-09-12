Tournoi Rugby à 5 Ile de Houat Île-d’Houat
Île-d’Houat Morbihan
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-14
2025-09-12
Le tournoi de rugby à 5 le plus exotique de France ! Mixte et + 30 ans. Sur inscription.
Organisé par « Les Tontons Toucheuses », association des joueurs de rugby à 5 du RC Vannes.
Soirée sur place et camping vue sur mer à 250m. .
Île-d’Houat 56170 Morbihan Bretagne +33 6 58 17 44 81
