Tournoi Rugby à 5 Ile de Houat Île-d’Houat

Tournoi Rugby à 5 Ile de Houat Île-d’Houat vendredi 12 septembre 2025.

Tournoi Rugby à 5 Ile de Houat

Île-d’Houat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-12

Le tournoi de rugby à 5 le plus exotique de France ! Mixte et + 30 ans. Sur inscription.

Organisé par « Les Tontons Toucheuses », association des joueurs de rugby à 5 du RC Vannes.

Soirée sur place et camping vue sur mer à 250m. .

Île-d’Houat 56170 Morbihan Bretagne +33 6 58 17 44 81

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tournoi Rugby à 5 Ile de Houat Île-d’Houat a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon