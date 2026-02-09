Tournoi Séniors Jean Christophe Lapeyre Badminton Gymnase Broussaud Couzeix

Tournoi Séniors Jean Christophe Lapeyre Badminton

Gymnase Broussaud 1 Allée du Stade Couzeix Haute-Vienne

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

2026-03-28

Venez vivre l’intensité du tournoi national séniors “Jean-Christophe Lapeyre”, organisé par l’Association Badminton Couzeixois. Cet événement d’envergure nationale rassemble des joueurs et joueuses venus de toute la France pour des rencontres spectaculaires dans des conditions de jeu idéales, avec 2 salles et 9 terrains.

Au-delà de la compétition, venez profiter d’une ambiance conviviale et chaleureuse, avec barbecue, bonne humeur et une tombola offrant de très beaux lots. .

