Tournoi Sixte Trégourez
Tournoi Sixte Trégourez samedi 20 juin 2026.
Trégourez
Tournoi Sixte
Stade de Trégourez Trégourez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Tournoi Sixte organisé par les Zebres de Trégourez au stade de Trégourez le samedi 20 juin.
Début du tournoi à 10h et rendez-vous 09h30
> 24 équipes: 6 joueurs + 2 remplaçants
> 45€ par équipe
> bar et restauration sur place
> paiement CB possible
Prix: Gain max si les 24 équipes sont présentes: principal: de 45€ à 250€ et consolante: de 45€ çà 100€
Inscription 06 64 91 33 87 .
Stade de Trégourez Trégourez 29970 Finistère Bretagne +33 6 64 91 33 87
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English :
L’événement Tournoi Sixte Trégourez a été mis à jour le 2026-06-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou