Trégourez

Tournoi Sixte

Stade de Trégourez Trégourez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Tournoi Sixte organisé par les Zebres de Trégourez au stade de Trégourez le samedi 20 juin.

Début du tournoi à 10h et rendez-vous 09h30

> 24 équipes: 6 joueurs + 2 remplaçants

> 45€ par équipe

> bar et restauration sur place

> paiement CB possible

Prix: Gain max si les 24 équipes sont présentes: principal: de 45€ à 250€ et consolante: de 45€ çà 100€

Inscription 06 64 91 33 87 .

Stade de Trégourez Trégourez 29970 Finistère Bretagne +33 6 64 91 33 87

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English :

L’événement Tournoi Sixte Trégourez a été mis à jour le 2026-06-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou