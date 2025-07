Tournoi Smash Bros au chat chouette juillet25 Pertuis

Tournoi Smash Bros au chat chouette juillet25

Samedi 12 juillet 2025 à partir de 19h. 125 rue colbert Pertuis Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : Samedi 2025-07-12 19:00:00

2025-07-12

Venez participer à notre Tournoi Smash bros sur Switch. Prenez vos manettes personnelles pour tentez de remporter des bons d’achat dans votre chat chouette des jeux. Les frais de participation sont de 5€ pour participer aux bons d’achat des vainqueurs.

125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Come and take part in our Smash bros Tournament on Switch. Grab your personal controllers for a chance to win vouchers for your favorite game cat. There’s a 5? entry fee to win vouchers for the winners.

German :

Nimm an unserem Smash bros-Turnier auf der Switch teil. Schnapp dir deinen eigenen Controller und versuche, Gutscheine für deinen Eulen-Chat zu gewinnen. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro, um an den Gutscheinen für die Gewinner teilzunehmen.

Italiano :

Venite a partecipare al nostro torneo di Smash bros su Switch. Prendete i vostri controller personali per avere la possibilità di vincere buoni per i vostri giochi preferiti. La quota di iscrizione per i buoni acquisto è di 5€.

Espanol :

Ven y participa en nuestro Torneo de Smash bros en Switch. Coged vuestros mandos personales para tener la oportunidad de ganar vales para vuestro gato de juegos favorito. Hay una cuota de inscripción de 5? para los vales de los ganadores.

L’événement Tournoi Smash Bros au chat chouette juillet25 Pertuis a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme de Pertuis