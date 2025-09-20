Tournoi Smash bros de septembre au chat chouette Le chat chouette des jeux Pertuis

Tournoi Smash bros de septembre au chat chouette

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 19h. Le chat chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Venez manettes en main remportez vos combats pour notre tournoi Smash Bros sur Nintendo Switch et remportez des bons d’achat



Manettes personnelles conseillées ouvert à tous

Le chat chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Come and win your battles for our Smash Bros tournament on Nintendo Switch and win gift vouchers



Personal controllers recommended open to all

German :

Komm mit deinem Controller in die Hand und gewinne deine Kämpfe bei unserem Smash Bros Turnier auf der Nintendo Switch und gewinne Gutscheine



Eigene Controller empfohlen offen für alle

Italiano :

Vieni a vincere le tue battaglie nel nostro torneo di Smash Bros su Nintendo Switch e vinci dei buoni



Si consigliano controller personali aperto a tutti

Espanol :

Ven a ganar tus batallas en nuestro torneo de Smash Bros en Nintendo Switch y gana vales



Se recomiendan mandos personales abierto a todos

