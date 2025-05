Tournoi Smash Bros – Le Chat Chouette des jeux Pertuis, 17 mai 2025 07:00, Pertuis.

Vaucluse

Tournoi Smash Bros Samedi 17 mai 2025. Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis Vaucluse

Tarif : 5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Venez, manette personnelle en main, vous affrontez au Tournoi Smash bros sur switch et repartez avec des bons d’achats. Ouvert à tous

5 EUR.

Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Come along, personal controller in hand, and compete in the Smash bros Tournament on switch and leave with vouchers. Open to all

German :

Kommen Sie mit Ihrem persönlichen Controller in der Hand, treten Sie beim Smash bros-Turnier auf der Switch gegeneinander an und nehmen Sie einen Einkaufsgutschein mit nach Hause. Offen für alle

Italiano :

Vieni con il tuo controller personale e partecipa al torneo di Smash bros su Switch e torna a casa con buoni spesa. Aperto a tutti

Espanol :

Ven, mando en mano, a competir en el Torneo Smash Bros para Switch y llévate vales de compra. Abierto a todos

L’événement Tournoi Smash Bros Pertuis a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de Tourisme de Pertuis