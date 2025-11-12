Tournoi Smash Bros. Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Tournoi Smash Bros. Médiathèque Valery-Larbaud Vichy mercredi 12 novembre 2025.

Tournoi Smash Bros.

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 17:00:00

fin : 2025-11-12 19:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Avec Hugo Bouterige-Brivady de l’association esport Be Salty

.

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr

English :

With Hugo Bouterige-Brivady of the esport association Be Salty

German :

Mit Hugo Bouterige-Brivady von der Esport-Vereinigung Be Salty

Italiano :

Con Hugo Bouterige-Brivady dell’associazione di esport Be Salty

Espanol :

Con Hugo Bouterige-Brivady, de la asociación deportiva Be Salty

L’événement Tournoi Smash Bros. Vichy a été mis à jour le 2025-09-09 par Vichy Destinations