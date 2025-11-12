Tournoi Smash Bros. Médiathèque Valery-Larbaud Vichy
Tournoi Smash Bros. Médiathèque Valery-Larbaud Vichy mercredi 12 novembre 2025.
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier
Début : 2025-11-12 17:00:00
fin : 2025-11-12 19:00:00
2025-11-12
Avec Hugo Bouterige-Brivady de l’association esport Be Salty
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr
English :
With Hugo Bouterige-Brivady of the esport association Be Salty
German :
Mit Hugo Bouterige-Brivady von der Esport-Vereinigung Be Salty
Italiano :
Con Hugo Bouterige-Brivady dell’associazione di esport Be Salty
Espanol :
Con Hugo Bouterige-Brivady, de la asociación deportiva Be Salty
L’événement Tournoi Smash Bros. Vichy a été mis à jour le 2025-09-09 par Vichy Destinations