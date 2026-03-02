Tournoi smash Maison de l’étudiant Lorraine Nord Metz

Tournoi smash

Maison de l’étudiant Lorraine Nord Ile du saucly Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 18:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Tournoi de jeux vidéo Super Smash Bros

Viens défier les autres joueurs dans une ambiance fun et conviviale, et tente de remporter les nombreux lots à gagner !

Que tu sois novice ou gamer confirmé, viens tenter ta chance !Tout public

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Maison de l’étudiant Lorraine Nord Ile du saucly Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 05 21

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English :

Video game tournament Super Smash Bros

Come and challenge the other players in a fun and friendly atmosphere, and try to win one of the many prizes on offer!

Whether you’re a novice or an experienced gamer, come and try your luck!

L’événement Tournoi smash Metz a été mis à jour le 2026-03-02 par AGENCE INSPIRE METZ