Tournoi smash Maison de l’étudiant Lorraine Nord Metz
Tournoi smash Maison de l’étudiant Lorraine Nord Metz mercredi 1 avril 2026.
Tournoi smash
Maison de l’étudiant Lorraine Nord Ile du saucly Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 18:00:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Tournoi de jeux vidéo Super Smash Bros
Viens défier les autres joueurs dans une ambiance fun et conviviale, et tente de remporter les nombreux lots à gagner !
Que tu sois novice ou gamer confirmé, viens tenter ta chance !Tout public
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Maison de l’étudiant Lorraine Nord Ile du saucly Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 05 21
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English :
Video game tournament Super Smash Bros
Come and challenge the other players in a fun and friendly atmosphere, and try to win one of the many prizes on offer!
Whether you’re a novice or an experienced gamer, come and try your luck!
L’événement Tournoi smash Metz a été mis à jour le 2026-03-02 par AGENCE INSPIRE METZ