Tournoi smash Maison de l’étudiant Lorraine Nord Metz

Tournoi smash Ile du saucly Metz 2026-04-01

Tournoi smash Maison de l’étudiant Lorraine Nord Metz mercredi 1 avril 2026.

Tournoi smash

Maison de l’étudiant Lorraine Nord Ile du saucly Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 18:00:00
fin : 2026-04-01

Date(s) :
2026-04-01

Tournoi de jeux vidéo Super Smash Bros

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Maison de l’étudiant Lorraine Nord Ile du saucly Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 05 21 

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English :

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L’événement Tournoi smash Metz a été mis à jour le 2026-03-02 par AGENCE INSPIRE METZ

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