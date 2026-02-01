Tournoi solo multijeux sur PC L’Arob@se Metz

Tournoi solo multijeux sur PC

L'Arob@se 1 Place de la Bibliothèque Metz Moselle

Gratuit

Samedi 2026-02-28 14:00:00

2026-02-28 17:00:00

2026-02-28

Evénement à L’Arob@se, c’est l’heure d’un tournoi !

Mettez vos talents à rude épreuve sur différents jeux en solo. Du fun, de la surprise et du compétitif. Organisé en partenariat avec l’association Mosel’LAN Project, qui oeuvre pour le jeux multijoueur sous toutes ses formes.

A partir de 12 ans.Tout public

L'Arob@se 1 Place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est

Event at L’Arob@se, time for a tournament!

Put your skills to the test on a variety of solo games. Fun, surprises and competition. Organized in partnership with the Mosel’LAN Project association, which promotes multiplayer gaming in all its forms.

Ages 12 and up.

