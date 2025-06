Tournoi sportif de tennis de table Fresnay-l’Évêque 29 juin 2025 08:30

Eure-et-Loir

Tournoi sportif de tennis de table Fresnay-l’Évêque Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 08:30:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Tournoi de tennis de table ouvert aux licenciés classés et loisirs, avec buvette et repas convivial.

Le club de tennis de table de Fresnay-l’Évêque organise son tournoi annuel à l’Espace Centaure. Ce tournoi non homologué est ouvert à tous les licenciés, classés comme loisirs. Trois tableaux sont prévus un pour les joueurs classés, un pour les loisirs, et un tableau double selon le temps disponible. Les inscriptions sont limitées à 32 joueurs par tableau. L’ambiance sera conviviale avec buvette, gâteaux, et un repas du midi ouvert à tous (apéritif, rougail saucisse riz, fromage, dessert, boisson) pour 17 €. Inscriptions en ligne obligatoires via le formulaire dédié. .

Fresnay-l’Évêque 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Table tennis tournament open to classified and leisure players, with refreshment bar and convivial meal.

German :

Tischtennisturnier für klassifizierte Lizenznehmer und Freizeitspieler, mit Getränkestand und geselligem Essen.

Italiano :

Torneo di ping-pong aperto a giocatori classificati e di piacere, con bar e pasto conviviale.

Espanol :

Torneo de tenis de mesa abierto a jugadores clasificados y de ocio, con bar de refrescos y comida de convivencia.

