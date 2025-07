TOURNOI STREET FOOT pour les 10/17 ans Salle Miriam Makeba Rennes

TOURNOI STREET FOOT pour les 10/17 ans Salle Miriam Makeba Rennes Mardi 22 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Un tournoi de foot sur le city-stade Miriam Makeba en équipe de 4. Pas de sortie, pas de corner. Bonne humeur et fairplay sont de mise pour ce temps sportif.

Prévoir une tenue adaptée, gourde et casquette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-22T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-22T17:00:00.000+02:00

Salle Miriam Makeba 9 rue Rose Valland 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine