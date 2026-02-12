Tournoi sumo/judo dojo cosec Villejean Rennes Mercredi 29 avril, 17h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Tournoi sumo/judo mercredi 29/04 à Villejean

Mercredi 29/04 de 17h30 à 20h30

Lieu : Dojo COSEC Villejean

20 places

**Ouvert aux étudiants et personnel de l’université ayant minimum un semestre de pratique dans l’activité**

Tournoi en poules de niveaux par catégories de poids

Inscriptions à partir du lundi 16 février à 13h sur le site [mon espace siuaps](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php) ou auprès de l’enseignant du SIUAPS Philippe Guillemot :

[philippe.guillemot@univ-rennes.fr](mailto:%5Bphilippe.guillemot@univ-rennes1.fr%5D(mailto:philippe.guillemot@univ-rennes1.fr))

Vous n’êtes pas judoka? C’est aussi l’occasion aussi de venir voir quelques combats!

dojo cosec Villejean rue Pierre Jean Gineste Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



