Tournoi Super League MMA Act.3 Casino Barrière Deauville Deauville 12 juillet 2025 19:30

Calvados

Tournoi Super League MMA Act.3 Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 19:30:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

1 Ligue. 20 pays. 1 maître du jeu Jérôme Le Banner.

2 tournois Elite Espoir + 3 superfights pour 13 combats au total, et le retour très attendu sur ses terres de Davy Gallon, le prodige du MMA made in Normandie, face à l’UFC Fighter Danilo Belluardo.

Imaginée et portée par le champion Jérôme Le Banner, la Super League MMA (Mixed Martial Arts) est une ligue professionnelle de MMA créée pour offrir une plateforme compétitive aux combattants européens, et plus spécifiquement français. Son objectif est de promouvoir le MMA en France à travers des événements spectaculaires.

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14

English : Tournoi Super League MMA Act.3

1 League. 20 countries. 1 master of the game: Jérôme Le Banner.

2 Elite Espoir tournaments + 3 superfights for a total of 13 fights, and the long-awaited return to his homeland of Davy Gallon, the MMA prodigy made in Normandy, against UFC Fighter Danilo Belluardo.

Conceived and led by champion Jérôme Le Banner, the Super League MMA (Mixed Martial Arts) is a professional MMA league created to provide a competitive platform for European fighters, and more specifically French fighters. Its aim is to promote MMA in France through spectacular events.

German : Tournoi Super League MMA Act.3

1 Liga. 20 Länder. 1 Meister des Spiels: Jérôme Le Banner.

2 Elite Espoir-Turniere + 3 Superfights für insgesamt 13 Kämpfe und die mit Spannung erwartete Rückkehr von Davy Gallon, dem MMA-Wunderkind made in Normandie, in seine Heimat gegen den UFC Fighter Danilo Belluardo.

Die Super League MMA (Mixed Martial Arts) ist eine professionelle MMA-Liga, die vom Champion Jérôme Le Banner ins Leben gerufen wurde, um europäischen und vor allem französischen Kämpfern eine wettbewerbsfähige Plattform zu bieten. Ihr Ziel ist es, MMA in Frankreich durch spektakuläre Veranstaltungen zu fördern.

Italiano :

1 Lega. 20 Paesi. 1 maestro del gioco: Jérôme Le Banner.

2 tornei Elite Espoir + 3 superfight per un totale di 13 incontri, e l’attesissimo ritorno a casa di Davy Gallon, il prodigio delle MMA dalla Normandia, contro il fighter UFC Danilo Belluardo.

Ideata e guidata dal campione Jérôme Le Banner, la Super League MMA (Mixed Martial Arts) è una lega professionale di MMA creata per fornire una piattaforma competitiva ai lottatori europei, e più precisamente francesi. Il suo obiettivo è promuovere le MMA in Francia attraverso eventi spettacolari.

Espanol :

1 Liga. 20 países. 1 maestro del juego: Jérôme Le Banner.

2 torneos Elite Espoir + 3 superfights para un total de 13 combates, y el esperado regreso a casa de Davy Gallon, el prodigio de las MMA de Normandía, contra el luchador de la UFC Danilo Belluardo.

Concebida y dirigida por el campeón Jérôme Le Banner, la Super League MMA (Mixed Martial Arts) es una liga profesional de MMA creada para ofrecer una plataforma competitiva a los luchadores europeos, y más concretamente a los franceses. Su objetivo es promover las MMA en Francia a través de eventos espectaculares.

L’événement Tournoi Super League MMA Act.3 Deauville a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville