Tournoi Super Mario Party

Médiathèque Porte Neuve 8, place de la préfecture Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Prépare toi à entrer dans l’univers festif et déjanté de Super Mario Party ! En famille ou entre amis, viens t’affronter lors d’un tournoi convivial où chance, stratégie et fous rires sont au rendez-vous.Condition d’accès sur inscription, à partir de 7 ans.

.

Médiathèque Porte Neuve 8, place de la préfecture Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready to enter the wild and festive world of Super Mario Party! With family or friends, come and battle it out in a friendly tournament where luck, strategy and laughter are the order of the day.7 years and over.

L’événement Tournoi Super Mario Party Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-01-22 par Ardennes Tourisme