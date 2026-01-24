Tournoi Super Mario Party Charleville-Mézières
Tournoi Super Mario Party Charleville-Mézières samedi 21 février 2026.
Tournoi Super Mario Party
Médiathèque Porte Neuve 8, place de la préfecture Charleville-Mézières Ardennes
Prépare toi à entrer dans l’univers festif et déjanté de Super Mario Party ! En famille ou entre amis, viens t’affronter lors d’un tournoi convivial où chance, stratégie et fous rires sont au rendez-vous.Condition d’accès sur inscription, à partir de 7 ans.
Médiathèque Porte Neuve 8, place de la préfecture Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 84
English :
Get ready to enter the wild and festive world of Super Mario Party! With family or friends, come and battle it out in a friendly tournament where luck, strategy and laughter are the order of the day.7 years and over.
