Tournoi Super Smash Bros inter-médiathèques Médiathèque La Ruche Médiathèque La Ruche Sens

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Gratuit

2026-03-25 14:00:00

2026-03-25 18:00:00

2026-03-25

Le tournoi où les héros de l’univers Nintendo s’affrontent !

Entrez dans l’arène et faites chauffer vos manettes !

Saurez-vous rester sur le terrain, éviter les chutes et expédier vos adversaires hors de l’écran pour atteindre la finale ?

Sur inscription à partir de 10 ans .

