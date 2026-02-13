Tournoi Super Smash Bros inter-médiathèques Médiathèque La Ruche Médiathèque La Ruche Sens
Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne
Gratuit
Début : 2026-03-25 14:00:00
fin : 2026-03-25 18:00:00
2026-03-25
Le tournoi où les héros de l’univers Nintendo s’affrontent !
Entrez dans l’arène et faites chauffer vos manettes !
Saurez-vous rester sur le terrain, éviter les chutes et expédier vos adversaires hors de l’écran pour atteindre la finale ?
Sur inscription à partir de 10 ans .
Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13
