Tournoi Super Smash Bros Médiathèque, salle Sésame Bruz

Sur inscription. Gratuit

L’arène vous attend pour affronter d’autres joueurs et tenter de remporter le tournoi Super Smash Bros Ultimate sur Switch. Serez-vous Mario, Sonic, Ike, Zelda ou Kirby ? Que le meilleur gagne !

Dès 11 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-22T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-22T16:30:00.000+02:00

https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/jeu/tournoi-super-smash-bros-25-10

Médiathèque, salle Sésame 10 avenue du Général de Gaulle, Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine