Tournoi Super Smash.Bros.Ultimate au Bar à jeux Game Bearer

7 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Game Bearer vous propose un tournoi organisé par Galia Esport.

PAF 5€

Participation sous condition du PAF et d’une consommation d’une boisson.

Inscription en ligne: https://www.start.gg/tournament/galia-tournament-smash-1/details .

7 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 00 77 games.bearer@gmail.com

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English : Tournoi Super Smash.Bros.Ultimate au Bar à jeux Game Bearer

L’événement Tournoi Super Smash.Bros.Ultimate au Bar à jeux Game Bearer Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-11 par Brive Tourisme