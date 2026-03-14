Tournoi Super Smash.Bros.Ultimate au Bar à jeux Game Bearer Brive-la-Gaillarde
Tournoi Super Smash.Bros.Ultimate au Bar à jeux Game Bearer Brive-la-Gaillarde dimanche 22 mars 2026.
Tournoi Super Smash.Bros.Ultimate au Bar à jeux Game Bearer
7 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Game Bearer vous propose un tournoi organisé par Galia Esport.
PAF 5€
Participation sous condition du PAF et d’une consommation d’une boisson.
Inscription en ligne: https://www.start.gg/tournament/galia-tournament-smash-1/details .
7 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 00 77 games.bearer@gmail.com
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English : Tournoi Super Smash.Bros.Ultimate au Bar à jeux Game Bearer
L’événement Tournoi Super Smash.Bros.Ultimate au Bar à jeux Game Bearer Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-11 par Brive Tourisme