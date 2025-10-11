Tournoi Super Smash Bros Ultimate la petite bataille d’Emeraude Médiathèque La Grande Passerelle Saint-Malo
Tournoi Super Smash Bros Ultimate la petite bataille d’Emeraude
Médiathèque La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 17:30:00
2025-10-11 2025-12-13
Tournoi en 1 contre 1.
A partir de 12 ans.
Sur inscriptions. .
