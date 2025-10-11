Tournoi Super Smash Bros Ultimate la petite bataille d’Emeraude Médiathèque La Grande Passerelle Saint-Malo

Tournoi Super Smash Bros Ultimate la petite bataille d’Emeraude Médiathèque La Grande Passerelle Saint-Malo samedi 11 octobre 2025.

Médiathèque La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 17:30:00

Date(s) :

2025-10-11 2025-12-13

Tournoi en 1 contre 1.

A partir de 12 ans.

Sur inscriptions. .

L’événement Tournoi Super Smash Bros Ultimate la petite bataille d’Emeraude Saint-Malo a été mis à jour le 2025-10-04 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel