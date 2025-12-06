Tournoi Super Smash Bros. Ultimate

Médiathèque Georges-Delaw Corne de Soissons, 999 Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Rejoins-nous pour un tournoi de Super Smash Bros. Ultimate où chaque coup peut faire la différence ! Choisis ton combattant préféré parmi une liste de légendes, enchaîne les combos dévastateurs et envoie tes adversaires hors du stage !Sur inscription, dès 12 ans.

Médiathèque Georges-Delaw Corne de Soissons, 999 Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 26 48

English :

Join us for a Super Smash Bros. Ultimate tournament, where every move can make the difference! Choose your favorite fighter from a list of legends, string together devastating combos and knock your opponents off the course! Registration required, aged 12 and over.

German :

Begib dich mit uns auf ein Turnier von Super Smash Bros. Ultimate, bei dem jeder Schlag den Unterschied ausmachen kann! Wähle deinen Lieblingskämpfer aus einer Liste von Legenden, füge eine verheerende Kombo an die andere und schicke deine Gegner aus dem Stadion!Nach Anmeldung, ab 12 Jahren.

Italiano :

Unitevi a noi per un torneo di Super Smash Bros. Ultimate dove ogni mossa può fare la differenza! Scegliete il vostro combattente preferito da una lista di leggende, scatenate una serie di combo devastanti e mettete fuori gioco i vostri avversari! A partire dai 12 anni, è necessaria l’iscrizione.

Espanol :

Únete a nosotros en un torneo de Super Smash Bros. ¡Ultimate en el que cada movimiento puede marcar la diferencia! Elige a tu luchador favorito de entre una lista de leyendas, desencadena una serie de combos devastadores y deja a tus oponentes fuera de combate. A partir de 12 años, inscripción obligatoria.

L’événement Tournoi Super Smash Bros. Ultimate Sedan a été mis à jour le 2025-11-14 par Ardennes Tourisme