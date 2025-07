Tournoi switch parents-enfants Luc-la-Primaube

Tournoi switch parents-enfants Luc-la-Primaube vendredi 25 juillet 2025.

Tournoi switch parents-enfants

2 Place du ségala Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-25

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25 2025-08-13

Venez affronter des défis inédits en famille !

On est parfois surpris de voir qui gagne la coupe ! Venez profiter de la fraîcheur de la médiathèque pour des défis en famille !

Tournoi sur inscriptions ouvert à tous sans obligation d’adhésion. .

2 Place du ségala Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 99 67 mediatheque@luc-la-primaube.fr

English :

Come and take on some unique challenges with your family!

German :

Stellen Sie sich mit Ihrer Familie neuen Herausforderungen!

Italiano :

Venite ad affrontare alcune sfide uniche in famiglia!

Espanol :

¡Ven y enfréntate a retos únicos en familia!

L’événement Tournoi switch parents-enfants Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2025-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)