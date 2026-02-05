TOURNOI TAC TIK TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE Terres-de-Haute-Charente

TOURNOI TAC TIK

TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE Salle des fêtes Fontafie/Genouillac Terres-de-Haute-Charente Charente

Début : 2026-03-08 13:00:00

fin : 2026-03-08 19:00:00

2026-03-08

But de ce jeu de plateau/déplacer ses quatre pions pour être le premier à les rentrer dans sa maison. Mais au lieu de lancer un dé, on tire des cartes qui permettent de démarrer, avancer, reculer ou permuter ses pions, et aussi de piéger ses adversaires.

The aim of this board game is to move your four pawns to be the first to get them into your house. But instead of rolling a dice, you draw cards to start, advance, retreat or swap your pieces, and also to trap your opponents.

