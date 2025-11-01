Tournoi Tir à l’arc Hettange-Grande
Tournoi Tir à l’arc Hettange-Grande samedi 1 novembre 2025.
Tournoi Tir à l’arc
5 rue de Pédérobba Hettange-Grande Moselle
Début : Dimanche Samedi 2025-11-01 08:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
2025-11-01 2025-11-02
Une sortie originale en famille ou entre amis, avec animations et restauration sur place l’arc vous attend à Hettange-Grande !
Les Athabascans organisent un tournoi de tir à l’arc ouvert à tous. Deux journées de compétition sont prévues une dédiée aux jeunes le samedi après-midi, et une pour les adultes toute la journée du dimanche.
Restauration sur place.Tout public
5 rue de Pédérobba Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 10 02 accueil@ville-hettange-grande.com
English :
An original outing for family and friends, with entertainment and on-site catering: archery awaits you in Hettange-Grande!
The Athabascans are organizing an archery tournament open to all. Two days of competition are planned: one for youngsters on Saturday afternoon, and one for adults all day on Sunday.
Catering on site.
German :
Ein origineller Ausflug mit der Familie oder mit Freunden, mit Animationen und Verpflegung vor Ort: Der Bogen wartet in Hettange-Grande auf Sie!
Die Athabascans organisieren ein Bogenschießturnier, das für alle offen ist. Es sind zwei Wettkampftage vorgesehen: ein Tag für Jugendliche am Samstagnachmittag und ein Tag für Erwachsene den ganzen Sonntag.
Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Una gita originale in famiglia o con gli amici, con intrattenimento e cibo in loco: il tiro con l’arco vi aspetta a Hettange-Grande!
Gli Athabascan organizzano un torneo di tiro con l’arco aperto a tutti. Sono previste due giornate di gara: una per i giovani il sabato pomeriggio e una per gli adulti la domenica per tutto il giorno.
Ristorazione in loco.
Espanol :
Una salida original en familia o entre amigos, con animación y comida in situ: ¡el tiro con arco le espera en Hettange-Grande!
Los Athabascans organizan un torneo de tiro con arco abierto a todos. Están previstas dos jornadas de competición: una para jóvenes, el sábado por la tarde, y otra para adultos, el domingo durante todo el día.
Restauración in situ.
L’événement Tournoi Tir à l’arc Hettange-Grande a été mis à jour le 2025-10-21 par OT CATTENOM ET ENVIRONS