Tournoi Tir à l’arc Hettange-Grande

Tournoi Tir à l’arc

5 rue de Pédérobba Hettange-Grande Moselle

Début : Dimanche Samedi 2025-11-01 08:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Une sortie originale en famille ou entre amis, avec animations et restauration sur place l’arc vous attend à Hettange-Grande !

Les Athabascans organisent un tournoi de tir à l’arc ouvert à tous. Deux journées de compétition sont prévues une dédiée aux jeunes le samedi après-midi, et une pour les adultes toute la journée du dimanche.

Restauration sur place.Tout public

5 rue de Pédérobba Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 10 02 accueil@ville-hettange-grande.com

English :

An original outing for family and friends, with entertainment and on-site catering: archery awaits you in Hettange-Grande!

The Athabascans are organizing an archery tournament open to all. Two days of competition are planned: one for youngsters on Saturday afternoon, and one for adults all day on Sunday.

Catering on site.

German :

Ein origineller Ausflug mit der Familie oder mit Freunden, mit Animationen und Verpflegung vor Ort: Der Bogen wartet in Hettange-Grande auf Sie!

Die Athabascans organisieren ein Bogenschießturnier, das für alle offen ist. Es sind zwei Wettkampftage vorgesehen: ein Tag für Jugendliche am Samstagnachmittag und ein Tag für Erwachsene den ganzen Sonntag.

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Una gita originale in famiglia o con gli amici, con intrattenimento e cibo in loco: il tiro con l’arco vi aspetta a Hettange-Grande!

Gli Athabascan organizzano un torneo di tiro con l’arco aperto a tutti. Sono previste due giornate di gara: una per i giovani il sabato pomeriggio e una per gli adulti la domenica per tutto il giorno.

Ristorazione in loco.

Espanol :

Una salida original en familia o entre amigos, con animación y comida in situ: ¡el tiro con arco le espera en Hettange-Grande!

Los Athabascans organizan un torneo de tiro con arco abierto a todos. Están previstas dos jornadas de competición: una para jóvenes, el sábado por la tarde, y otra para adultos, el domingo durante todo el día.

Restauración in situ.

