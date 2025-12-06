Tournoi Touch des Arrows Plaine de Jeux Sèvres Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 08:00 – 18:30

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Bonjour à tous,Nous organisons un tournoi de Touch Rugby le samedi 6 décembre 2025 sur le terrain de la Plaine de Jeux de Sèvres, 22 Rue de l’Oliveraie, 44200 Nantes).- Tournoi au profit de l’assocation MadamS de lutte contre le cancer du sein.- Sport sans contact et totalement mixte, ambiance fun garantie- Buvette tout au long de la journéeA bientôt sur le pré.Les Arrows de Nantes

Plaine de Jeux Sèvres Nantes Sud Nantes 44200

06 07 18 87 97