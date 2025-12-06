Tournoi Touch des Arrows Plaine de Jeux Sévres Nantes

Tournoi Touch des Arrows Samedi 6 décembre, 08h00 Plaine de Jeux Sévres Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T08:00:00 – 2025-12-06T18:30:00

Bonjour à tous,

Nous organisons un tournoi de Touch Rugby le samedi 6 décembre 2025 sur le terrain de la Plaine de Jeux de Sèvres, 22 Rue de l’Oliveraie, 44200 Nantes).

– Tournoi au profit de l’assocation MadamS de lutte contre le cancer du sein.

– Sport sans contact et totalement mixte, ambiance fun garantie

– Buvette tout au long de la journée

A bientôt sur le pré.

Les Arrows de Nantes

Plaine de Jeux Sévres Rue de l’Olivraie, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire

Tournoi annuel de Touch Rugby mixte organisé par le club des Arrows Touch Rugby