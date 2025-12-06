Tournoi Touch des Arrows Plaine de Jeux Sévres Nantes
Tournoi Touch des Arrows Plaine de Jeux Sévres Nantes samedi 6 décembre 2025.
Tournoi Touch des Arrows Samedi 6 décembre, 08h00 Plaine de Jeux Sévres Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-06T08:00:00 – 2025-12-06T18:30:00
Fin : 2025-12-06T08:00:00 – 2025-12-06T18:30:00
Bonjour à tous,
Nous organisons un tournoi de Touch Rugby le samedi 6 décembre 2025 sur le terrain de la Plaine de Jeux de Sèvres, 22 Rue de l’Oliveraie, 44200 Nantes).
– Tournoi au profit de l’assocation MadamS de lutte contre le cancer du sein.
– Sport sans contact et totalement mixte, ambiance fun garantie
– Buvette tout au long de la journée
A bientôt sur le pré.
Les Arrows de Nantes
Plaine de Jeux Sévres Rue de l’Olivraie, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire
Tournoi annuel de Touch Rugby mixte organisé par le club des Arrows Touch Rugby