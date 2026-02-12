Tournoi United Square Bar à jeux Les Tuiles Soustons

Tournoi United Square

Bar à jeux Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Viens découvrir un jeu de pure logique ou il faudra être plus malin que l’adversaire dans le placement des tuiles !

Après l’explication des règles et un petit entraînement, place au tournois où tous les participants s’affronteront.

Les créateurs viennent vous présenter le jeu, expliquer les règles et animer un grand tournoi pour mettre les consignes en application.

Avec ses règles très simples, ce jeu stratégique promet des parties bien accrochées entre les joueurs. Eliminez vos adversaires un à un et remportez le jeu et d’autres surprises ! .

Bar à jeux Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 27 38 lestuiles@outlook.com

English : Tournoi United Square

Come and discover a game of pure logic where you’ll have to outwit your opponents in tile placement!

After an explanation of the rules and a little practice, it’s time for the tournament, where all participants compete against each other.

