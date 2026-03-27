Tournoi Vintage Tennis club de Brocas Brocas
Tournoi Vintage Tennis club de Brocas Brocas samedi 4 avril 2026.
Tournoi Vintage
Tennis club de Brocas 138 rue du tapiot Brocas Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Retour sur le tennis d’autrefois avec les tenues d’antan et les raquettes en bois.
Tournoi de doubles mixte, messieurs ou Dames.
Journée conviviale !!!
Retour sur le tennis d’autrefois avec les tenues d’antan et les raquettes en bois.
Tournoi de doubles mixte, messieurs ou Dames.
Journée conviviale !!! .
Tennis club de Brocas 138 rue du tapiot Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 80 56 43 5940113@fft.fr
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English : Tournoi Vintage
A return to the tennis of yesteryear, with old-fashioned outfits and wooden rackets.
Mixed, men’s or ladies’ doubles tournament.
A fun day out!
L’événement Tournoi Vintage Brocas a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Cœur Haute Lande
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