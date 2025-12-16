Tournoi Volley-ball Salle polyvalente Stenay

Tournoi Volley-ball

Salle polyvalente 3 Chemin des loisirs Stenay Meuse

Tarif : Gratuit

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Le grand tournoi de Volley-ball revient en février !

Venez vous challenger entre équipes, mixtes possible, et rendez-vous sur le terrain de la salle polyvalente !

Ouverture des portes à 17h et début du tournoi à 18h.

De la petite restauration et buvette sont proposées sur place pour la pause de 20h à 20h45.

Renseignements et inscription (jusqu’au mercredi 4 février) auprès de Sophie Bourdais par mail.Tout public

Salle polyvalente 3 Chemin des loisirs Stenay 55700 Meuse Grand Est sophie.bourdais@ac-nancy-metz.fr

English :

The big Volleyball tournament is back in February!

Come and challenge yourselves between teams mixed teams possible and meet up on the multi-purpose hall court!

Doors open at 5pm, tournament starts at 6pm.

Snacks and refreshments will be available during the break from 8pm to 8:45pm.

Information and registration (until Wednesday February 4) by e-mail to Sophie Bourdais.

