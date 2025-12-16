Tournoi Volley-ball Salle polyvalente Stenay
Le grand tournoi de Volley-ball revient en février !
Venez vous challenger entre équipes, mixtes possible, et rendez-vous sur le terrain de la salle polyvalente !
Ouverture des portes à 17h et début du tournoi à 18h.
De la petite restauration et buvette sont proposées sur place pour la pause de 20h à 20h45.
Renseignements et inscription (jusqu’au mercredi 4 février) auprès de Sophie Bourdais par mail.Tout public
Salle polyvalente 3 Chemin des loisirs Stenay 55700 Meuse Grand Est sophie.bourdais@ac-nancy-metz.fr
English :
The big Volleyball tournament is back in February!
Come and challenge yourselves between teams mixed teams possible and meet up on the multi-purpose hall court!
Doors open at 5pm, tournament starts at 6pm.
Snacks and refreshments will be available during the break from 8pm to 8:45pm.
Information and registration (until Wednesday February 4) by e-mail to Sophie Bourdais.
