Tournoi volley Salle de la Ribambelle Lusigny

Tournoi volley Salle de la Ribambelle Lusigny vendredi 17 octobre 2025.

Tournoi volley

Salle de la Ribambelle 42 rue des Soeurs Lusigny Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

par joueur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Tournoi 4×4 mixte ouvert à tous ! L’intégralité des engagements et des dons perçus au cours de ce tournoi sera intégralement reversée à la Ligue contre le cancer. Sur inscription avant le 15 octobre.

Salle de la Ribambelle 42 rue des Soeurs Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 58 67 96

English :

Mixed 4×4 tournament open to all! All entries and donations received during the tournament will be donated to the Ligue contre le cancer. Please register before October 15.

German :

Gemischtes 4×4-Turnier, das für alle offen ist! Alle Einsätze und Spenden, die während dieses Turniers eingenommen werden, gehen vollständig an die Krebsliga. Auf Anmeldung vor dem 15. Oktober.

Italiano :

Torneo misto 4×4 aperto a tutti! Tutte le iscrizioni e le donazioni ricevute durante il torneo saranno interamente devolute alla Ligue contre le cancer. Si prega di iscriversi entro il 15 ottobre.

Espanol :

¡Torneo mixto 4×4 abierto a todos! Todas las inscripciones y donaciones recibidas durante el torneo se donarán íntegramente a la Liga contra el Cáncer. Inscríbete antes del 15 de octubre.

L’événement Tournoi volley Lusigny a été mis à jour le 2025-10-06 par Office du tourisme de Moulins & sa région