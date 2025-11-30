Tournoi Warhammer The Old World Salle Albert Piquemal Orthez
Tournoi Warhammer The Old World Salle Albert Piquemal Orthez dimanche 30 novembre 2025.
Tournoi Warhammer The Old World
Salle Albert Piquemal 1001 chemin de l’école Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Univers de dark fantasy, peuplé de races emblématiques comme l’Empire, la Bretonnie, les Nains et les forces diaboliques du Chaos. .
Salle Albert Piquemal 1001 chemin de l’école Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 22 65 96 ludorthez.asso@gmail.com
English : Tournoi Warhammer The Old World
German : Tournoi Warhammer The Old World
Italiano :
Espanol : Tournoi Warhammer The Old World
L’événement Tournoi Warhammer The Old World Orthez a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Coeur de Béarn