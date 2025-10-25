Tournoi Yu-Gi-Oh Marlenheim

5 Place du Kaufhaus Marlenheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-25 14:00:00

2025-10-25

Samedi 25 octobre à 14h à la Médiathèque de Marlenheim Tournoi de Yu-Gi-Oh !

Envie de vous plonger dans l’univers de Yu-Gi-Oh ? Participez à un grand tournoi, en partenariat avec l’association GamerZ Voice !

Un moment unique de partage et de convivialité vous attend. A vos cartes !

Sur inscription, à partir de 12 ans.

5 Place du Kaufhaus Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 69 37 mediatheque@marlenheim.fr

