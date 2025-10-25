Tournoi Yu-Gi-Oh Marlenheim
Tournoi Yu-Gi-Oh
5 Place du Kaufhaus Marlenheim Bas-Rhin
Samedi 25 octobre à 14h à la Médiathèque de Marlenheim Tournoi de Yu-Gi-Oh !
Envie de vous plonger dans l’univers de Yu-Gi-Oh ? Participez à un grand tournoi, en partenariat avec l’association GamerZ Voice !
Un moment unique de partage et de convivialité vous attend. A vos cartes !
Sur inscription, à partir de 12 ans.
Organisé par la Médiathèque de Marlenheim.
5 Place du Kaufhaus Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 69 37 mediatheque@marlenheim.fr
