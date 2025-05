TOURNOIS 20 ANS DE L’ECHIQUIER BRISSAGOL – Brissac, 22 juin 2025 07:00, Brissac.

Hérault

TOURNOIS 20 ANS DE L’ECHIQUIER BRISSAGOL 12 avenue du Parc Brissac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

20 ans du club L’échiquier Brissagol ! Le dimanche 22 juin 2025 à la Salle des Rencontres de Brissac.

Au programme

– A partir de 11h, simultanée avec Emmanuel Bricard

– Tournois homologués FIDE 7 rondes

Cadences 15m+5s/cps

Pointage à partir de 9h30, 1ère Ronde 10h

1 Tournoi Jeune inscription 5 €

1 Tournoi pour tous inscription 10€

100% des inscriptions reversées en prix

(1er prix adulte 100€, 1er jeune un bon d’achat d’une

valeur de 100€ à C Sport) et nombreux prix.

Même si vous ne jouez pas aux échecs , venez découvrir ce jeu , rencontrez un grand maître des échecs, il jouera simultanément contre plusieurs joueurs et venez partager un repas convivial

Venez fêter les 20 ans du club et partagez !!!!! .

12 avenue du Parc

Brissac 34190 Hérault Occitanie marie-vianey@hotmail.fr

English :

20 years of L’échiquier Brissagol! Sunday June 22, 2025 at the Salle des Rencontres in Brissac.

German :

20 Jahre Klub L’échiquier Brissagol! Am Sonntag, den 22. Juni 2025 in der Salle des Rencontres in Brissac.

Italiano :

20 anni del club L’échiquier Brissagol! Domenica 22 giugno 2025 presso la Salle des Rencontres di Brissac.

Espanol :

¡20 años del club L’échiquier Brissagol! Domingo 22 de junio de 2025 en la Salle des Rencontres de Brissac.

L’événement TOURNOIS 20 ANS DE L’ECHIQUIER BRISSAGOL Brissac a été mis à jour le 2025-05-26 par 34 ADT34