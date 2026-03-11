Tournois amical d’échecs Issoudun
Tournois amical d’échecs Issoudun samedi 11 avril 2026.
Tournois amical d’échecs
Rue de Tous les Diables Issoudun Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 17:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Tournois d’échecs amical au profit de l’accueil des jeunes de la MELI
Tournois amical d’échecs ouvert à tous, à partir de 11 ans le samedi 11 avril 2026. Inscription gratuite avant le 29 mars 2026. Les fonds récoltés seront remis à l’accueil des jeunes de la MELI.
Horaires
> Accueil et pointage des participants de 9h à 9h30.
> Début de la première ronde à 10h.
> Remise des prix à 17h30
Une buvette et une restauration seront disponibles, avec les bénéfices reversés à l’accueil de jeunes de la MELI.
Contact pour plus d’informations Fred Blazy frederi.blazy@laposte.net ou au 02 54 21 12 36. .
Rue de Tous les Diables Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire frederi.blazy@laposte.net
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English :
Friendly chess tournament to benefit the MELI youth center
L’événement Tournois amical d’échecs Issoudun a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Pays d’Issoudun