Tournois amical d’échecs

Rue de Tous les Diables Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 17:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Tournois d’échecs amical au profit de l’accueil des jeunes de la MELI

Tournois amical d’échecs ouvert à tous, à partir de 11 ans le samedi 11 avril 2026. Inscription gratuite avant le 29 mars 2026. Les fonds récoltés seront remis à l’accueil des jeunes de la MELI.

Horaires

> Accueil et pointage des participants de 9h à 9h30.

> Début de la première ronde à 10h.

> Remise des prix à 17h30

Une buvette et une restauration seront disponibles, avec les bénéfices reversés à l’accueil de jeunes de la MELI.

Contact pour plus d’informations Fred Blazy frederi.blazy@laposte.net ou au 02 54 21 12 36. .

Rue de Tous les Diables Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire frederi.blazy@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friendly chess tournament to benefit the MELI youth center

L’événement Tournois amical d’échecs Issoudun a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Pays d’Issoudun