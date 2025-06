Tournois Beach Sports Plage Centrale Moliets-et-Maa 10 juillet 2025 15:00

C’est l’occasion de découvrir de nombreuses activités destinées à la plage comme beach soccer, beach-rugby, beach-volley. Nous vous proposons des initiations des tournois dans lesquels de nombreux lots sont à gagner.

Cet été, Com’Landes met l’ambiance sur le sable avec ses activités Beach Sports à Moliets ! Rejoignez-nous pour des après-midis sportifs, conviviaux et ouverts à tous sur la plage centrale.

Au programme Beach Volley, Beach Rugby et Beach Soccer — trois disciplines ludiques et accessibles, idéales pour se dépenser, rigoler entre amis ou faire de nouvelles rencontres. Chaque session est encadrée dans un esprit de fair-play, de bonne humeur et de plaisir partagé.

Des lots seront à gagner. La participation est de 3 € par personne, avec une boisson offerte pour chaque ticket acheté de quoi allier sport, soleil… et rafraîchissement bien mérité ! .

Plage Centrale Avenue de l’Océan

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 71 49 57 com.landes40@gmail.com

English : Tournois Beach Sports

This is your chance to discover a wide range of beach activities, including beach soccer, beach rugby and beach volleyball. We offer introductory courses and tournaments with prizes to be won.

German : Tournois Beach Sports

Hier haben Sie die Gelegenheit, zahlreiche Aktivitäten für den Strand zu entdecken, wie z. B. Beach-Soccer, Beach-Rugby und Beach-Volleyball. Wir bieten Ihnen Einführungen und Turniere an, bei denen es viele Preise zu gewinnen gibt.

Italiano :

È l’occasione per scoprire una serie di attività da spiaggia, tra cui il beach soccer, il beach rugby e il beach volley. Offriamo anche corsi introduttivi e tornei con tanti premi in palio.

Espanol : Tournois Beach Sports

Esta es su oportunidad de descubrir toda una serie de actividades playeras, como el fútbol playa, el rugby playa y el voley playa. También ofrecemos cursos de iniciación y torneos con muchos premios.

L’événement Tournois Beach Sports Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2025-06-24 par OTI LAS