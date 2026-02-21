Tournois de Basket Le bourg Lormes

Tournois de Basket City stade Lormes 2026-04-02

Tournois de Basket Le bourg Lormes jeudi 2 avril 2026.

Tournois de Basket

Le bourg City stade Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 14:00:00
fin : 2026-04-02 17:00:00

Date(s) :
2026-04-02

Tournoi de basket 3×3. Venez seul ou en équipe.   .

Le bourg City stade Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 55 

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English : Tournois de Basket

L’événement Tournois de Basket Lormes a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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