Tournois de Basket Le bourg Lormes
Tournois de Basket Le bourg Lormes jeudi 2 avril 2026.
Tournois de Basket
Le bourg City stade Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 14:00:00
fin : 2026-04-02 17:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Tournoi de basket 3×3. Venez seul ou en équipe. .
Le bourg City stade Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournois de Basket
L’événement Tournois de Basket Lormes a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
À voir aussi à Lormes (Nièvre)
- FESTA BRASILEIRA Fête brésilienne Relai.s des Futurs Lormes 3 avril 2026
- EXPOLAROID 2026 Galerie de l’Oeil à Facettes Lormes 4 avril 2026
- EXPOLAROID 2026 10 ème édition ! Lormes 4 avril 2026
- Femmes du cinéma au féminin Salle culturelle Lormes 11 avril 2026
- Concert Lyra di Orfeo Lormes Salle culturelle Lormes 12 avril 2026