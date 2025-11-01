Tournois de belote

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-01 13:30:00

fin : 2025-11-01 18:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Le Football Club de Rosheim organise un tournoi de belote convivial, ouvert à toutes et tous. L’occasion de partager un moment chaleureux autour du célèbre jeu de cartes, dans une ambiance amicale et détendue. Tartes flambées dès 18h.

Tournoi de belote organisé par le Football Club de Rosheim, suivi d’une soirée tartes flambées à compter de 18h.

Lots pour tous les participants.

L’occasion de partager un moment chaleureux autour du célèbre jeu de cartes, dans une ambiance amicale et détendue. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 47 18 62 jmarc.grislin@gmail.com

English :

The Rosheim Football Club is organizing a friendly belote tournament, open to all. An opportunity to share a warm moment around the famous card game, in a friendly and relaxed atmosphere. Tartes flambées from 6pm.

German :

Der Fußballclub Rosheim organisiert ein geselliges Belote-Turnier, an dem alle teilnehmen können. Die Gelegenheit, einen herzlichen Moment rund um das berühmte Kartenspiel in einer freundschaftlichen und entspannten Atmosphäre zu teilen. Flammkuchen ab 18 Uhr.

Italiano :

Il Rosheim Football Club organizza un torneo amichevole di belote, aperto a tutti. È un’occasione per condividere un momento di calore attorno al famoso gioco di carte, in un’atmosfera amichevole e rilassata. Tartes flambées dalle 18.00.

Espanol :

El Club de Fútbol Rosheim organiza un torneo amistoso de belote, abierto a todos. Es la ocasión de compartir un momento cálido en torno al famoso juego de cartas, en un ambiente amistoso y distendido. Tartas flambeadas a partir de las 18.00 horas.

L’événement Tournois de belote Rosheim a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile