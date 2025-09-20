Tournois de chevalerie Château de Combourg Combourg

Tournois de chevalerie 20 et 21 septembre Château de Combourg Ille-et-Vilaine

Accès animations + parc. À partir de 12 ans : 8 € en prévente et 10 € sur place. Moins de 12 ans : gratuit. / Supplément pour la visite du château : 6 € adulte et 4 € enfant. Prévente sur notre site internet.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Château de Combourg organise un grand tournoi de chevalerie. Orchestré par l’association Chevalerie Initiatique, cet événement exceptionnel se déroulera dans le parc du château. Revivez l’époque des tournois, des gentes dames et des chevaliers et venez choisir votre champion ! De nombreuses autres animations viennent compléter la programmation : cracheur de feu, spectacles d’escrime, musiciens, conteuses et jongleurs.

Profitez de ce week-end pour explorer le château où grandit François-René de Chateaubriand. Découvrez l’histoire fascinante de cette forteresse lors d’une visite guidée et plongez dans le passé glorieux de cette demeure historique.

Château de Combourg 23 Rue Des Princes, 35270 Combourg, France Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299732295 http://www.chateau-combourg.com https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090536 La seigneurie de Combourg était un démembrement de la seigneurie des archevêques de Dol et relevait sans doute, à l’origine, des archevêques. Elle parvint à s’affranchir de cette suzeraineté ecclésiastique et à relever presque uniquement du Duc. Le château fut construit vers 1025 par l’archevêque Guinguené qui le donna à son frère bâtard Riwallon. C’est en 1761 que la famille de Chateaubriand en acquit la propriété. Restauré en 1866 et en 1878, le château se compose de quatre vastes et puissants bâtiments en granit appareillé, munis de créneaux et mâchicoulis enfermant une cour rectangulaire. Cette massive forteresse est flanquée, aux quatre angles, de tours rondes à créneaux et mâchicoulis, à toitures coniques. Les mâchicoulis de la courtine nord et ceux de la tour nord-ouest présentent sur leurs trois faces des encorbellements à quatre ressauts ; ceux de la tour nord-est sont à trois ressauts seulement ; ils supportent des linteaux ornés de trilobes simulés inscrits dans des arcatures brisées. L’intérieur a été également entièrement restauré. Sa chapelle se voit encore à l’entrée du vestibule d’honneur. La grande salle des Gardes forme aujourd’hui deux salons. Le parc actuel remplace d’anciens mails.

