Tournois de chevalerie Tour de Termes Termes-d’Armagnac

Tournois de chevalerie Tour de Termes Termes-d’Armagnac samedi 16 août 2025.

Tournois de chevalerie

Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac Gers

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 18:00:00

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-16

Les plus nobles seigneurs de nos comtés entrent en lice vêtus de leurs plus belles étoffes, arborant leurs armoiries qu’ils brandissent fièrement.

La lice est en place et les lances sont prêtes…

Les chevaliers et seigneurs s’affrontent lors de joutes équestres sous vos yeux. Vous pourrez encourager votre favori depuis les gradins.

L’occasion pour ces chevaliers de prouver leur valeur, leur courage, leur force et leur habileté à cheval.

​Infos pratiques :

A partir de 16h l’entrée sur le site est au tarif tournoi.

Possibilité de visiter la tour avec le ticket tournoi (dernière visite à 17h)

↪ Réservation conseillée.

Même en dehors des animations, le site reste ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf le mardi, clôture de la billetterie à 17h.

.

Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 25 12 tourdetermes@orange.fr

English :

The noblest lords of our counties enter the fray dressed in their finest fabrics, proudly displaying their coats of arms.

The lice are in place and the lances are ready…

Knights and lords compete in equestrian jousts before your very eyes. You can cheer on your favorite from the stands.

It’s a chance for these knights to prove their worth, courage, strength and skill on horseback.

practical info :

From 4pm, entry to the site is at tournament rates.

Possibility of visiting the tower with the tournament ticket (last visit at 5pm)

? Reservations recommended.

The site remains open every day from 2pm to 6pm, except Tuesdays, when ticket sales close at 5pm.

German :

Die edelsten Herren unserer Grafschaften betreten den Wettkampf in ihren schönsten Stoffen und mit ihren Wappen, die sie stolz schwingen.

Der Kampfplatz ist eingerichtet und die Lanzen sind bereit …

Die Ritter und Lords treten vor Ihren Augen in Reitturnieren gegeneinander an. Sie können Ihren Favoriten von den Zuschauerrängen aus anfeuern.

Die Gelegenheit für diese Ritter, ihren Wert, ihren Mut, ihre Stärke und ihre Geschicklichkeit zu Pferd zu beweisen.

praktische Informationen :

Ab 16 Uhr gilt für den Eintritt auf das Gelände der Turnierpreis.

Es besteht die Möglichkeit, den Turm mit dem Turnierticket zu besichtigen (letzte Besichtigung um 17 Uhr)

? Eine Reservierung wird empfohlen.

Auch außerhalb der Animationen bleibt die Anlage täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet, außer dienstags, Schließung des Kartenverkaufs um 17 Uhr.

Italiano :

I più nobili signori delle nostre contee entrano nella mischia vestiti con i loro tessuti migliori, mostrando con orgoglio i loro stemmi.

I pidocchi sono al loro posto e le lance sono pronte…

I cavalieri e i signori si sfidano in giostre equestri sotto i vostri occhi. Potrete fare il tifo per il vostro preferito dagli spalti.

È l’occasione per questi cavalieri di dimostrare il loro valore, il loro coraggio, la loro forza e la loro abilità a cavallo.

informazioni pratiche:

A partire dalle 16.00, l’ingresso al sito è a pagamento.

È possibile visitare la torre con il biglietto del torneo (ultima visita alle 17.00)

? Prenotazione consigliata.

Il sito rimane aperto tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00, tranne il martedì, quando la vendita dei biglietti chiude alle 17.00.

Espanol :

Los señores más nobles de nuestros condados entran en liza ataviados con sus mejores telas y exhibiendo con orgullo sus escudos de armas.

Los piojos están en su sitio y las lanzas listas…

Los caballeros y señores compiten en justas ecuestres ante sus propios ojos. Podrá animar a su favorito desde las gradas.

Es la ocasión para que estos caballeros demuestren su valía, su coraje, su fuerza y su destreza a caballo.

información práctica:

A partir de las 16:00 h, la entrada al recinto es a precio de torneo.

Puede visitar la torre con su entrada del torneo (última visita a las 17:00 h)

? Se recomienda reservar.

El recinto permanece abierto todos los días de 14:00 a 18:00, excepto los martes, cuando la venta de entradas se cierra a las 17:00.

L’événement Tournois de chevalerie Termes-d’Armagnac a été mis à jour le 2025-07-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65