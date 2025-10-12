TOURNOIS DE COINCHES LA CAFETIERE Aurignac

TOURNOIS DE COINCHES LA CAFETIERE Aurignac dimanche 12 octobre 2025.

TOURNOIS DE COINCHES

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Je peux pas, j’ai tournois de coinches !

Avis aux pros du pli et aux amateurs du bluff le tournoi de Coinche des décoinchées débarque à La Cafetière !

Toutes et tous bienvenu·e·s pour tenter de repartir avec des petits lots qui claquent.

Préparez vos meilleures cartes !

Inscription sur place. 5 .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com

English :

I can’t, I’ve got a coin toss!

German :

Ich kann nicht, ich habe ein Keilerturnier!

Italiano :

Non posso, ho un torneo di quoits!

Espanol :

¡No puedo, tengo un torneo de quoits!

