TOURNOIS DE COINCHES LA CAFETIERE Aurignac dimanche 12 octobre 2025.
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-12 14:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-12
Je peux pas, j’ai tournois de coinches !
Avis aux pros du pli et aux amateurs du bluff le tournoi de Coinche des décoinchées débarque à La Cafetière !
Toutes et tous bienvenu·e·s pour tenter de repartir avec des petits lots qui claquent.
Préparez vos meilleures cartes !
Inscription sur place. 5 .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com
English :
I can’t, I’ve got a coin toss!
German :
Ich kann nicht, ich habe ein Keilerturnier!
Italiano :
Non posso, ho un torneo di quoits!
Espanol :
¡No puedo, tengo un torneo de quoits!
