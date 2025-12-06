Tournois de fléchettes H2Bière Cambo-les-Bains

Tournois de fléchettes

H2Bière 5 Chemin Arroka Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

2026-01-04

Cricket & 501 double out en individuel.

À partir de 10h, criket nidividuel tournoi amical.

À partir de 14h, 501 double out en individuel. (inscription jusqu’à 13h30 maximum).

Boissons et restauration sur place.

Nombre de places limitées. Inscription préalable recommandée. .

H2Bière 5 Chemin Arroka Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 35 65 31 euskaldardoa@hotmail.com

