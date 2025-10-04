Tournois de flechettes electro bar l’aquarius Châteauneuf-du-Faou
bar l’aquarius 58 rue du général de Gaulle Châteauneuf-du-Faou Finistère
Début : 2025-10-04 09:30:00
fin : 2025-10-04 23:00:00
Tournois de fléchettes électronique sur machine PHOENIX en doublette .
bar l’aquarius 58 rue du général de Gaulle Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 71 44 25 30
