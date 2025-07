Tournois de fléchettes Gaas

Tournois de fléchettes Gaas samedi 2 août 2025.

Tournois de fléchettes

Bourg Gaas Landes

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

A l’occasion des fêtes de Gâas tournois de fléchettes, ouvert à tous. Buvette sur place. Tournois de 301, équipes de 1 à 5 joueurs.

Bourg Gaas 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 13 20 40 comitedesfetesdegaas@gmail.com

English : Tournois de fléchettes

On the occasion of the Gâas festivities, darts tournament, open to all. Refreshments on site. 301 tournament, teams of 1 to 5 players.

German : Tournois de fléchettes

Anlässlich der Feste von Gâas Darts-Turnier, offen für alle. Erfrischungsgetränke vor Ort. 301-Turniere, Teams von 1 bis 5 Spielern.

Italiano :

Durante i festeggiamenti del Gâas, torneo di freccette aperto a tutti. Rinfresco in loco. 301 torneo, squadre da 1 a 5 giocatori.

Espanol : Tournois de fléchettes

Durante las fiestas de Gâas, torneo de dardos abierto a todos. Refrescos in situ. Torneo 301, equipos de 1 a 5 jugadores.

L’événement Tournois de fléchettes Gaas a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans