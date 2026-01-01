Tournois de fléchettes My Beers, cave et bar à bière Mours-Saint-Eusèbe

Tournois de fléchettes

My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date :

Début : 2026-01-19 19:30:00

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-19

Tournois de fléchette en solo. Coffret de bière en cadeau pour le gagnant.

.

My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr

English :

Solo dart tournaments. Gift box of beer for the winner.

