Tournois de fléchettes My Beers, cave et bar à bière Mours-Saint-Eusèbe
Tournois de fléchettes My Beers, cave et bar à bière Mours-Saint-Eusèbe lundi 19 janvier 2026.
Tournois de fléchettes
My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-19 19:30:00
fin : 2026-01-19
Date(s) :
2026-01-19
Tournois de fléchette en solo. Coffret de bière en cadeau pour le gagnant.
.
My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Solo dart tournaments. Gift box of beer for the winner.
L’événement Tournois de fléchettes Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-01-16 par Valence Romans Tourisme