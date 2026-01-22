Tournois de fléchettes solo Romans-sur-Isère

Tournois de fléchettes solo

3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

2026-01-28

Quoi de mieux qu'un tournois de fléchettes pour se détendre? Attention, c'est en solo et il y a des lots à remporter. Tenez-vous prêts à viser le centre de la cible!

+33 4 75 48 65 48 romanssurisere@vandb.fr

What better way to relax than with a darts tournament? Mind you, it's solo and there are prizes to be won. Get ready to hit the bull's-eye!

