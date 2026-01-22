Tournois de fléchettes solo Romans-sur-Isère
Tournois de fléchettes solo Romans-sur-Isère mercredi 28 janvier 2026.
Tournois de fléchettes solo
3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
2026-01-28
Quoi de mieux qu’un tournois de fléchettes pour se détendre? Attention, c’est en solo et il y a des lots à remporter. Tenez-vous prêts à viser le centre de la cible!
3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 65 48 romanssurisere@vandb.fr
English :
What better way to relax than with a darts tournament? Mind you, it’s solo and there are prizes to be won. Get ready to hit the bull’s-eye!
