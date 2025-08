TOURNOIS DE FOOT CEILHES Ceilhes-et-Rocozels

TOURNOIS DE FOOT CEILHES Ceilhes-et-Rocozels mercredi 6 août 2025.

TOURNOIS DE FOOT CEILHES

Avenue du lac Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20

Tournoi de foot pour les enfants <18ans au city de Ceilhes. Gratuit. RDV au plan Le Bouloc Tournoi de foot pour les enfants <18ans au city de Ceilhes. Gratuit. RDV au plan Le Bouloc . Avenue du lac Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 43 38 English :

Soccer tournament for children <18 years old at Ceilhes city. Free admission. RDV at Le Bouloc map German :

Fußballturnier für Kinder <18ans in der City von Ceilhes. Die Teilnahme ist kostenlos. RDV am Plan Le Bouloc Italiano :

Torneo di calcio per ragazzi sotto i 18 anni nel centro di Ceilhes. Ingresso libero. Punto d’incontro alla mappa di Le Bouloc

Espanol :

Torneo de fútbol para menores de 18 años en el centro de Ceilhes. Entrada gratuita. Punto de encuentro en el mapa de Le Bouloc

L’événement TOURNOIS DE FOOT CEILHES Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2025-07-28 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB