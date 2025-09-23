Tournois de Frontball Saint-Lon-les-Mines
Tournois de Frontball Saint-Lon-les-Mines mardi 23 septembre 2025.
Tournois de Frontball
Saint-Lon-les-Mines Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-23
fin : 2025-09-23
Date(s) :
2025-09-23
Venez assister au tournois de frontball de la Saint Constant. Buvette et restauration sur place.
Venez assister au tournois de frontball de la Saint Constant. Buvette et restauration sur place. .
Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 96 04 18
English : Tournois de Frontball
Join us for the Saint Constant frontball tournament. Refreshments and catering on site.
German : Tournois de Frontball
Besuchen Sie das Frontballturnier am St. Constant’s Day. Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Partecipate al torneo di frontball di Saint Constant. Ristoro e ristorazione in loco.
Espanol : Tournois de Frontball
Participe en el torneo de frontball Saint Constant. Refrescos y catering in situ.
L’événement Tournois de Frontball Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans