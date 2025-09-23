Tournois de Frontball Saint-Lon-les-Mines

Tournois de Frontball

Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Venez assister au tournois de frontball de la Saint Constant. Buvette et restauration sur place.

Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 96 04 18

English : Tournois de Frontball

Join us for the Saint Constant frontball tournament. Refreshments and catering on site.

German : Tournois de Frontball

Besuchen Sie das Frontballturnier am St. Constant’s Day. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Partecipate al torneo di frontball di Saint Constant. Ristoro e ristorazione in loco.

Espanol : Tournois de Frontball

Participe en el torneo de frontball Saint Constant. Refrescos y catering in situ.

