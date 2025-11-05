Tournois de jeux vidéo Mario Kart sur Switch Espace Culturel Terraqué Carnac

Tournois de jeux vidéo Mario Kart sur Switch

Espace Culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 14:30:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

À 14h30 venez vous affronter sur les nouveaux circuits du dernier jeu Mario Kart World (Switch 2) . À parti de 7 ans. Gratuit sur inscription .

Espace Culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 50 50

English : Tournois de jeux vidéo Mario Kart sur Switch

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tournois de jeux vidéo Mario Kart sur Switch Carnac a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon