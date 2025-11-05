Tournois de jeux vidéo Mario Kart sur Switch Espace Culturel Terraqué Carnac
Espace Culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan
Début : 2025-11-05 14:30:00
fin : 2025-11-05
2025-11-05
À 14h30 venez vous affronter sur les nouveaux circuits du dernier jeu Mario Kart World (Switch 2) . À parti de 7 ans. Gratuit sur inscription .
Espace Culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 50 56
